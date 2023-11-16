В Прикамье появится регоператор, который будет развивать речной транспорт

Глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что создание скоростных водных маршрутов планируют с использованием современных судов

ПЕРМЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Региональный оператор, занимающийся развитием речного флота и сети водных перевозок, появится в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале по итогам работы делегации региона на "Транспортной неделе - 2023" в Москве.

"Создадим регионального оператора, который займется развитием речного флота и сети водных перевозок. Планируем создание скоростных водных маршрутов с использованием современных судов типа "Метеор" и "Валдай". Работаем и над включением в первый этап проекта Минтранса РФ "Речные магистрали" по организации скоростных пассажирских перевозок между регионами. На Каме и других реках края снова должна появиться жизнь", - сказал глава региона.

В 2022 году власти Прикамья сообщили о намерении развивать в регионе водный транспорт. Тогда же Пермский край, компании "Водоходъ", "Эмпериум" и "Пермская судоверфь" подписали соглашение о развитии речного туризма, пассажирских перевозок водным транспортом в Прикамье, а также о создании экологически чистого водного транспорта на электрической энергии и соответствующей инфраструктуры. Стороны договорились о взаимодействии в этой области сроком на пять лет.