Силовики оцепили территорию монастыря УПЦ в Черкассах

По данным Союза православных журналистов, активисты раскольнической ПЦУ ранее поставили новые замки на дверях храма

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силовики, в том числе спецназ и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), оцепили территорию монастыря Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на главу юридического отдела Черкасской епархии протоиерея Георгия Пограничного.

Ранее СПЖ сообщил, что на территорию святыни ворвались активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), прибывшие к месту сотрудники полиции не препятствовали рейдерам. По словам Пограничного, они уже поставили новые замки на дверях храма.

Глава юротдела Черкасской епархии рассказал, что группа рейдеров принесла с собой документы о перерегистрации религиозной общины, в которых сообщается, что прихожане якобы проголосовали за переход в ПЦУ 10 августа текущего года. По словам Пограничного, никакого голосования на территории монастыря в этот день не проходило. "Они принесли выписку из сайта "Опендатабот" о том, что община перешла из одного юрлица в ПЦУ, а также указ о назначении нового настоятеля от ПЦУ", - уточнил протоиерей.

На Украине в последнее время проводится активная кампания против канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поддержке сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По данным на 4 ноября, Служба безопасности Украины с февраля 2022 года возбудила уголовные дела против 70 священников УПЦ, в том числе против 16 митрополитов, 19 иерархов лишены гражданства страны. 19 октября Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный правительством по поручению президента страны Владимира Зеленского законопроект, направленный на запрет УПЦ. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.