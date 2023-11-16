Ремонт национального музея Чечни намерены завершить в 2024 году

По словам заместителя министра культуры региона Мамеда Мадаева, также к открытию учреждения планируют закончить реставрацию картины Франца Рубо "Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Музей Чеченской Республики планируют открыть в 2024 году после капитального ремонта. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра культуры регион Мамед Мадаев на презентации "Культурная столица года" на Форуме объединенных культур.

"Самый важный, крупный и амбициозный наш проект - это проект капитального ремонта Музея Чеченской Республики. Это будет прекрасное здание в центре города. Он станет основным элементом туристического кластера города, потому что у нас в центре располагаются также национальная библиотека и национальный театр, все это будет окружено парковой зоной", - отметил Мадаев, добавив, что завершить все работы планируется к концу 2024 года.

По его словам, также к открытию музея планируется завершить реставрацию картины Франца Рубо "Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля", которая была эвакуирована из музея Грозного во время первой чеченской войны. "Мы естественно хотим презентовать ее в общем доступе к открытию музея", - добавил замминистра.

Мадаев также рассказал, что благодаря нацпроекту в 2023 году в регионе построено и реконструировано четыре учреждения культуры, строительство еще двух домов культуры запланировано на следующий год.

В ходе военных действий в период 1994-1996 годов чеченские музеи утратили до 90% фондов. В 1996 году в целях сохранения уцелевших экспонатов оба музея объединили в Национальный музей Чеченской Республики, для которого в 2012 году открыли новое здания в центре Грозного. После реконструкции и ребрендинга название музея стало более лаконичным и емким - Музей Чеченской Республики.