16 ноября, 18:21

Ремонт национального музея Чечни намерены завершить в 2024 году

По словам заместителя министра культуры региона Мамеда Мадаева, также к открытию учреждения планируют закончить реставрацию картины Франца Рубо "Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Музей Чеченской Республики планируют открыть в 2024 году после капитального ремонта. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра культуры регион Мамед Мадаев на презентации "Культурная столица года" на Форуме объединенных культур.

"Самый важный, крупный и амбициозный наш проект - это проект капитального ремонта Музея Чеченской Республики. Это будет прекрасное здание в центре города. Он станет основным элементом туристического кластера города, потому что у нас в центре располагаются также национальная библиотека и национальный театр, все это будет окружено парковой зоной", - отметил Мадаев, добавив, что завершить все работы планируется к концу 2024 года.

По его словам, также к открытию музея планируется завершить реставрацию картины Франца Рубо "Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля", которая была эвакуирована из музея Грозного во время первой чеченской войны. "Мы естественно хотим презентовать ее в общем доступе к открытию музея", - добавил замминистра.

Мадаев также рассказал, что благодаря нацпроекту в 2023 году в регионе построено и реконструировано четыре учреждения культуры, строительство еще двух домов культуры запланировано на следующий год.

В ходе военных действий в период 1994-1996 годов чеченские музеи утратили до 90% фондов. В 1996 году в целях сохранения уцелевших экспонатов оба музея объединили в Национальный музей Чеченской Республики, для которого в 2012 году открыли новое здания в центре Грозного. После реконструкции и ребрендинга название музея стало более лаконичным и емким - Музей Чеченской Республики. 

Теги:
РоссияСеверный КавказЧечня
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация