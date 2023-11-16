В Сочи восстановили проезд к частным домам, заблокированный из-за оползня

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Подъезд к частным домам, заблокированный в результате сошедшего оползня после дождя на территории национального парка в Сочи, восстановлен. Об этом сообщили в Telegram-канале муниципального центра управления города-курорта.

"Дорогу на территории Сочинского национального парка, на которую днем сошел оползень и блокировал проезд к частным домовладениям, очистили от грязи. Проезд восстановлен", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Ливневые дожди прошли в Туапсинском районе Сочи: несколько дворов подтопило, также подмыта и подтоплена дорожная инфраструктура, один человек спасен.

По прогнозам синоптиков, до 17 ноября в Сочи ожидаются сильные дожди, порывы ветра могут достигать 20-22 м/с, есть опасность формирования над морем смерчей, в городе возрастает риск схода селей.