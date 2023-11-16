16 ноября, 20:31

ВОЗ сообщила о резком росте смертности от кори в мире в 2022 году

Показатель по сравнению с 2021 годом поднялся на 43%, отметили в организации

ЖЕНЕВА, 16 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость корью выросла в 2022 году на 18%, а смертность - на 43% по сравнению с 2021 годом. Масштабные вспышки этой болезни произошли в 37 странах, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

"В 2022 году после многолетнего снижения охвата вакцинацией против кори количество заболевших выросло на 18%, а число умерших от инфекции - на 43% по сравнению с 2021 годом", - отметили ВОЗ и ЦКПЗ. Численность заболевших эксперты оценивают в 9 млн, а умерших - в 136 тыс., причем большинство составляют дети. Масштабные вспышки зафиксированы в 37 государствах, что значительно больше, чем в 2021 году - тогда вспышки произошли в 21 стране.

Особенно острой ситуация в 2022 году была в Африке, где о вспышках кори сообщили 28 стран. Заболевание затронуло также 6 стран в Восточном Средиземноморье, 2 в Юго-Восточной Азии и 1 в Европе. Хотя охват вакцинацией в мире в целом немного увеличился по сравнению с 2021 годом, почти 22 млн детей не получили первую дозу вакцины, 11 млн - вторую. Показатель охвата первой дозой составил 83%, что "гораздо меньше 95%, необходимых для защиты населения от вспышек", отмечается в докладе.

В странах с низкими доходами на душу населения охват вакцинацией самый небольшой - 66%. Там не произошло восстановления этого показателя после его падения во время пандемии. Более половины из 22 млн детей, пропустивших первую дозу вакцины от кори в 2022 году, проживают в 10 странах: Анголе, Бразилии, Демократической Республике Конго, Индии, Индонезии, Мадагаскаре, Нигерии, Пакистане, на Филиппинах и в Эфиопии.

ВОЗ и ЦКПЗ призвали страны вакцинировать от кори всех детей. Они считают, что все партнеры по сектору здравоохранения, работающие на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях, должны вкладывать ресурсы в "развитие надежных систем эпиднадзора и формирование противоэпидемического потенциала, позволяющего оперативно выявлять и сдерживать вспышки".

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Она считается детской болезнью, однако ей подвержены и взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит и энцефалит. Она может привести к летальному исходу. 

© Информационное агентство ТАСС
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