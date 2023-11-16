Гендиректор WAM заявил, что СМИ должны обеспечивать связь между обществом и властью

Мухаммед Джаляль ар-Раиси отметил, что медиа должны не только предоставлять объективную информацию, но и стимулировать диалог и взаимодействие

АБУ-ДАБИ, 16 ноября. /ТАСС/. Одна из основных задач средств массовой информации заключается в том, чтобы обеспечивать связь между обществом и властью. Об этом заявил генеральный директор информационного агентства WAM Мухаммед Джаляль ар-Раиси в беседе с корреспондентом ТАСС на полях Всемирного медиаконгресса в Абу-Даби.

"Медиа обязаны донести до властей проблемы, которые вызывают беспокойство у общества, поскольку наша главная цель состоит в том, чтобы помогать людям объединяться. Если мы будем указывать правительствам на опасения нашей аудитории и сможем побудить их объединиться, это принесет огромную пользу", - сказал ар-Раиси.

По его словам, медиа выполняют функцию посредника между обществом и властью, поэтому должны не только предоставлять объективную информацию, но и стимулировать диалог и взаимодействие. Как отметил ар-Раиси, разнообразие мнений и точек зрения способствует более глубокому осмыслению проблем в обществе.

В четверг в Абу-Даби завершился второй Всемирный медиаконгресс. Мероприятие проводилось под патронажем вице-президента и заместителя премьер-министра ОАЭ шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна. На площадке конгресса были организованы международная выставка информационных продуктов и специализированная конференция. В работе Всемирного медиаконгресса принимала участие делегация ТАСС во главе с первым заместителем генерального директора Михаилом Гусманом.