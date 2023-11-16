Эксперт считает, что в России время на видеоигры может превысить просмотр кино

Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский также отметил, что на арабском рынке есть спрос на российские видеоигры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Индустрия видеоигр в России вырастет в ближайшие годы, так как уже сегодня от 40 млн до 80 млн россиян играют в них регулярно. Время, затраченное на игры, может превысить время на просмотр кино и сериалов, сообщил ТАСС генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

По словам Гореславского, сегодня в мире в игры играет 40% населения планеты - это и мобильные игры, и компьютерные. Россия в этом отношении не исключение, пропорция примерно такая же.

"При этом у нас иное перераспределение экономического внимания - ежедневного вложения времени и средств пользователей. Например, у нас большая киноиндустрия, намного больше индустрии игр, в то время как в мире совершенно наоборот. Я думаю, стоит ожидать в ближайшие несколько лет исправления этой ситуации. Индустрия видеоигр, очевидно, в России тоже вырастет, потому что играющих регулярно у нас в стране по разным методикам подсчета от 40 до 80 млн человек. В перспективе игровая индустрия может в несколько раз превысить смотрение сериалов и кино", - рассказал он в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

При создании игр разработчикам также стоит обращать внимание на арабский рынок - сегодня инвестиции в игровую индустрию там достигают $40 млрд, отмечает эксперт. "Для них это интересно, многие там играют. А с Россией они совпадают по набору традиционных ценностей, и на это нужно ориентироваться тем, кто делает игры. Потому что рынок, на самом деле, колоссальный, и запрос на наши игры там есть", - добавил он.

На сессии "Ценности - традиционные, инструменты - новые: популяризация культуры в видеоиграх" в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков также отметил, что государство сегодня активно поддерживает российскую игровую индустрию.

"В этом году, по данным Фонда кино, просмотры отечественного кино выросли в два раза по сравнению с 2019 годом. С индустрией видеоигр должно произойти то же самое, но для этого, как и в случае с кинематографом, нужно время. Государство сейчас активно занимается рынком с точки зрения создания условий, чтобы разработчики могли получать заказ и создавать продукт c качественными механиками и при этом культурно и ценностно близким российской ментальности наполнением", - сказал он.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур пройдет с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.