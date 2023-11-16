Более 130 тыс. человек посетили Царицынский рынок после его реновации

В столичном департаменте транспорта сообщили, что это один из самых современных рынков Москвы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Обновленный рынок в Царицыне за месяц посетили свыше 130 тыс. человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Более 130 тыс. человек посетили Царицынский рынок после полного обновления. Месяц назад мы заново открыли рынок. Теперь совершать привычные покупки стало гораздо удобнее. Рынок пользуется большой популярностью и у жителей, и у пассажиров метро и МЦД-2, и находится совсем рядом со станциями", - говорится в публикации.

Отмечается, что это один из самых современных рынков города, где тщательно следят за свежестью и качеством продуктов. "Благодаря фудкорту и детской зоне туда можно с комфортом ходить всей семьей", - заключили в департаменте.