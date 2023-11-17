В Москве в детско-взрослую поликлинику на Ленской улице начали поставку мебели

Как сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдиров, в учреждение уже завезли тяжелое медицинское оборудование

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мебель начали поставлять в новую детско-взрослую поликлинику на Ленской улице в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдиров.

"Новое здание детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену откроется в районе Бабушкинский на улице Ленская, владение 21. В медицинское учреждение уже поставлено тяжелое медицинское оборудование (рентген, маммограф), началась поставка мебели. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительная готовность объекта - более 90%", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как отметили в ведомстве, площадь новой поликлиники превышает 8,6 тыс. кв. м. Шестиэтажное здание будет состоять из двух блоков, в которых планируется разместить филиалы городской поликлиники № 218 и детской городской поликлиники № 11.

Наполнение медучреждения

"Поликлиника будет полностью соответствовать новому московскому стандарту. Кабинеты врачей разместят так, чтобы не возникали очереди. Наиболее часто посещаемые кабинеты будут размещены на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты - на верхних этажах здания. Рассадка врачей по кабинетам организуется таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным. Для пациентов обустроят зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами. Интуитивно понятная навигация позволит без труда найти нужный кабинет", - заверили в пресс-службе.

Там добавили, что взрослый и детский блоки будут максимально изолированы друг от друга, чтобы исключить пересечение потоков пациентов. Взрослая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, она займет шесть этажей в левом крыле здания. Детская - на 250 посещений в смену - расположится на пяти этажах в правом крыле.

"Для маленьких пациентов на всех этажах, где будут вести прием врачи, оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми. В медицинском учреждении предусмотрено размещение педиатрического отделения, отделения для детей грудного возраста, дневного стационара, отделения функциональной и лучевой диагностики, отделения неотложной медицинской помощи детскому населению. Наиболее посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, а административные - на верхних", - уточнили в департаменте строительства.

Также объект будет оборудован комнатами отдыха персонала, а кабинеты специалистов оснастят эргономичной мебелью.

"Поликлинику оснастят новейшей медицинской техникой. Во взрослом отделении будет цифровой маммограф, рентген-установка, аппараты УЗИ, лор-комбайн, офтальмоскоп, аппараты ЭКГ, СМАД, спирометр. В детском отделении - аппараты УЗИ экспертного класса, современное офтальмологическое оборудование, лор-комбайн, аудиометр с аудиометрической шумозащитной кабиной и другое необходимое оборудование", - заключили в пресс-службе депстроя.