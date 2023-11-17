Генконсульство Белоруссии в Екатеринбурге должно открыться не позднее 1 апреля 2024 года

Правительство России одобрило его создание в конце сентября

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии постановил открыть генеральное консульство республики в Екатеринбурге в срок до 1 апреля 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

"Открыть до 1 апреля 2024 года генеральное консульство Республики Беларусь в городе Екатеринбурге (Российская Федерация). Закрыть до 1 апреля 2024 года отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Екатеринбурге", - говорится в постановлении белорусского Совмина.

Правительство РФ одобрило создание в Екатеринбурге генерального консульства Белоруссии в конце сентября. Консульский округ дипучреждения будет включать территории Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Правительству Свердловской области рекомендовано выделить в Екатеринбурге служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения в собственность Белоруссией, а также решить другие организационные вопросы.

В середине октября посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой сообщил о том, что республика планирует в ближайшее время открыть генеральные консульства в Калининграде, Владивостоке и Нижнем Новгороде. Крутой заявил, что Белоруссия планирует все отделения посольства в России перевести в статус генконсульств, при этом удвоив их количество. По словам дипломата, в настоящее время на одно отделение белорусского посольства "приходится 7-10 регионов российских, это очень много".

В конце июня начало работу генеральное консульство Белоруссии в Санкт-Петербурге. Отделения посольства Белоруссии работают в Казани, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Смоленске, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке.