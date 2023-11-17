В Москву спецбортом прибыли 120 эвакуированных из сектора Газа граждан России

По данным МЧС РФ, в полете их сопровождали медики и психологи

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Спецборт МЧС РФ доставил в Москву третью группу граждан РФ, эвакуированных накануне из сектора Газа. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко.

"Буквально только что самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. Он доставил 120 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС. Работа по доставке на родину Россиян продолжается", - сказал он.

В Каире эвакуации ожидают 28 россиян, к представителям МЧС РФ направляются еще 12 человек, перешедших КПП "Рафах" в четверг. Всего на родину вернулись 288 человек. Сектор Газа покинули 328 человек.

По словам руководителя пресс-службы министерства, раненых среди эвакуированных из Газы россиян нет. "Раненых, к счастью, нет, все люди в достаточно в хорошем состоянии здоровья", - сказал он.

По словам Охотенко, в ПВР в Подмосковье остаются 97 граждан РФ. "На сегодняшний день 887 [человек] заявлено на выход [через КПП "Рафах"]", - добавил руководитель пресс-службы.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек, среди которых как граждане РФ, так и соотечественники. Первый спецборт Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ приземлился в Москве 13 ноября. Второй борт с 98 эвакуированными прибыл в аэропорт Домодедово 15 ноября.