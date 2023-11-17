16 ноября, 22:16

В Татарстане в 2024 году планируют открыть третий технопарк

Он должен появиться в Зеленодольске

КАЗАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Новый IT-парк Татарстана планируется открыть в 2024 году в городе Зеленодольске (40 км от Казани). Об этом сообщил ТАСС глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев.

"Сделаны основные строительные работы. <...> Я надеюсь, что когда соберем всю конструкцию, IT-парк заработает. Я думаю, на следующий год. Площадка есть, здание есть. <...> Удобное по расположению. Это 4 тыс. кв. м. <...> У нас пул компаний, которые хотят зайти, есть", - сказал Афанасьев.

Он отметил, что сейчас власти ищут формулу по управлению IT-парком. "Мы бы хотели, чтобы это было подразделением IT-парка, чтобы это был филиал IT-парка Казани. Потому что нам нужно, чтобы этим IT-парком управляли специалисты, чтобы это было в едином пространстве", - сказал Афанасьев.

В 2009 году в Татарстане был создан первый IT-парк в Казани. В августе 2022 года в Казани открылся новый технопарк имени Башира Рамеева на 3 тыс. рабочих мест.

В сентябре на пленарном заседании форума Kazan Digital Week глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что муниципальные IT-площадки, которые сегодня функционируют в восьми районах Татарстана, должны появиться во всех районах республики. 

Теги:
РоссияТатарстан
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