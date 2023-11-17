На Камчатке в зимний сезон будут работать пять ледовых переправ

По ним будут доставляться грузы в населенные пункты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Пять ледовых переправ в нескольких муниципальных районах Камчатки откроют на полуострове с установлением устойчивых отрицательных температур, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"В зимний период 2023-2024 годов спланирована эксплуатация пяти ледовых переправ. Это ледовая переправа через залив Корфа, "Корф - Тиличики", переправа к поселкам Лазо, Таежный, селу Манилы и переправа через реку Тигиль на 237 км автозимника "Анавгай - Палана", - сообщили в ведомстве.

По сезонным дорогам в населенные пункты будут доставляться грузы, а также будет организовано транспортное пассажирское сообщение. При этом спасатели на Камчатке предупреждают об опасности выхода на лед вне ледовых переправ.

До некоторых муниципальных пунктов на Камчатке можно добраться только по воде и по воздуху, а зимой по сезонным дорогам - ледовым переправам.