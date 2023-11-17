"Известия": размер досрочной пенсии в 2024 году вырастет до 19,6 тыс. рублей

Это на 20% ниже страховой пенсии по старости

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Средний размер досрочной пенсии безработным гражданам в 2024 году составит 19 596 рублей, что на 20% ниже страховой пенсии по старости. Об этом сообщили "Известиям" в Счетной Палате.

Как сообщает газета, по сравнению с 2023 годом сумма вырастет на 1 тыс. рублей. В 2025 году средний размер пенсии составит 20,6 тыс. рублей, в 2026 году сумма повысится до 21,6 тыс. рублей. За три года средний размер досрочной пенсии увеличится на 17%, добавляет издание. "Известия" отметили, что выплаты по страховой пенсии по старости в 2024 году составят 23,5 тыс. рублей.

Как сообщила "Известиям" профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова, на такие выплаты могут рассчитывать россияне, которые официально признаны безработными до наступления пенсионного возраста. По ее словам, для этого человеку нужно встать на учет в службу занятости. Долженкова добавила, что для становления на учет, страховой стаж мужчин должен быть не менее 25 лет, у женщин - 20, должно быть накоплено от 25,8 пенсионных баллов, а увольнение произошло в связи с сокращением сотрудников или ликвидацией предприятия. Также на учет можно встать при невозможности подобрать новую подходящую работу.

Профессор подчеркнула, что если гражданин подпадает под эти критерии, то у него появляется право на досрочную пенсию по старости, однако не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста.