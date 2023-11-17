Два российских и камерунский вузы будут сотрудничать в сфере строительства

В частности, Северо-Восточный федеральный университет, Тувинский государственный университет и Университет Дуалы откроют международную научно-образовательную лабораторию "Материаловедение"

ЯКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ), Тувинский государственный университет и Университет Дуалы (Камерун) откроют международную научно-образовательную лабораторию (МНОЛ) в сфере строительства и разработки стройматериалов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СВФУ.

"Северо-Восточный федеральный университет подписал соглашение об открытии международной научно-образовательной лаборатории "Материаловедение" совместно с Университетом Дуалы (Республика Камерун) и Тувинским государственным университетом", - сообщили в вузе.

Лаборатория появится на базе Национальной высшей политехнической школы Университета Дуалы.

"МНОЛ будет реализовывать программу двойного дипломирования по экономике. Как пояснила руководитель лаборатории, доцент кафедры прикладной механики и строительного материаловедения Инженерно-технического института СВФУ Мария Сафонова, МНОЛ нацелена на развитие научного обмена в области строительного материаловедения, повышения качества обучения студентов, магистрантов и аспирантов, успешного участия в международных грантах, проектах, НИР", - добавили в пресс-службе.

Работа лаборатории будет направлена на содействие академическим обменам и развитие научного обмена. Основной темой междисциплинарных исследований станут различные аспекты, связанные с исследованием и разработкой современных материалов.