В Москве ожидается до 4 градусов мороза

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица и до минус 4 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице прогнозируют от минус 4 до минус 2 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов, местами ожидается гололедица.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 6 до минус 1 градуса. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице и области до полуночи 19 ноября из-за того, что местами на дорогах ожидается гололедица.