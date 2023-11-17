Депутаты Бурятии обратятся в Минприроды для регулирования численности баклана на Байкале

Парламентарии предлагают снять запрет на уничтожение гнезд птиц

УЛАН-УДЭ, 17 ноября. /ТАСС/. Парламентарии Бурятии обратятся в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой разрешить регулировать численность большого баклана на Байкале. Местные жители считают, птица негативно влияет на популяцию байкальского омуля, сообщили в пресс-службе Народного Хурала республики.

"Депутаты приняли проект постановления об обращении к министру природных ресурсов и экологии России. В нем они предлагают внести изменения в Правила охоты, что позволит снять запрет на уничтожение гнезд баклана", - сообщили в парламенте региона.

В обращении депутаты указывают, что на протяжении последних лет к ним с жалобами обращаются общественники, рыбозаготовители - они встревожены высоким уровнем воздействия баклана на экосистему Байкальского региона. По данным государственного мониторинга и проведенной научно-исследовательской работы, численность баклана в настоящее время составляет около 49 тыс. особей. Они обитают на озере Байкал и в районе рек Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин, а также на Еравно-Харгинской системе озер, водоемах Окинского района.

"Возрастающая популяция баклана на территории республики приводит к оскудению эндемичных рыбных запасов омуля, пагубному воздействию на среду обитания животного мира, нарушению биологического равновесия в экосистеме уникальной Байкальской природной территории", - говорится в сообщении.

В июне 2021 года ученые Бурятского госуниверситета провели научно-исследовательскую работу и выявили превышение показателя максимально допустимой численности этого вида птиц. Баклан поедает не только омуля, но и соровую рыбу, обитающую в мелководных заливах: плотву, сорогу, карася, окуня, щуку. Кроме того, птица наносит ущерб и экологии: гнездится на деревьях, которые пересыхают из-за экскрементов, насыщенных азотом.

Большой баклан - морская птица из рода бакланов, в основном черного окраса. Может достигать 90 см в длину и 3 кг в весе. Эти пернатые способны нырять на глубину около 4 метров и держаться под водой до 40 секунд.