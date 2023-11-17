В Иркутской области запустили производство пряников, посвященных Байкалу

ИРКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Производство пряников, посвященных Иркутску и Байкалу, с запатентованными дизайном и рецептурой изготовления запущено в Иркутской области. Как сообщила пресс-служба правительства региона, по проекту пока работает одно предприятие пищепрома - выпускается серии заварных медовых пряников ручной работы "Иркутск", "Ольхон" и "Байкал".

"Пряники печатаются с помощью специальных форм. У каждого изделия свой дизайн. Так, пряник "Иркутск" украшает Бабр (мифическое животное, символ Иркутска) и Московские ворота (арка на берегу Ангары в начале главной въездной улицы Иркутска XVIII в.), на пряник "Байкал" нанесено очертание берегов Байкала, нерп и шишек. А на прянике "Ольхон" (по названию байкальского острова) изображен Шаман-камень (скала у истока Ангары) и сэргэ (ритуальные коновязные столбы у восточных сибиряков, означающих, что у местности есть хозяин)", - говорится в сообщении.

В пряничное тесто добавляют травы с берегов Байкала: чабрец, иван-чай, саган-дайля, а начинку делают из брусники, калины, облепихи. Эта продукция, как заявили в Министерстве сельского хозяйства Иркутской области, уникальная, аналогов нет. Объем производства кондитерских изделий не сообщается.

В настоящее время пряники представлены на фермерской ярмарке международной выставки-форума "Россия" в Москве.