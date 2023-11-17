17 ноября, 04:24

Приморье ожидает рост туристов из азиатских стран на зимние праздники

Как предполагает руководитель регионального агентства по туризму Арсений Крепский, увеличится поток гостей из Китая, Узбекистана и Казахстана

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Приморский край ожидает роста турпотока в зимние праздники из Китая и Средней Азии. Об этом ТАСС сообщил руководитель агентства по туризму Приморья Арсений Крепский.

"Этой зимой ожидается рост числа гостей, хотя, традиционно, высоким сезоном для Приморья является лето и начало сентября - период пляжного отдыха. Зимой гости посещают регион для катания на лыжах, могут посетить баню в море и сразу нырнуть в прорубь, чтобы охладиться, а также интересуются гастрономическими фестивалями, например ежегодным фестивалем корюшки в Дальнегорске. Этой зимой ожидается рост числа туристов - <…> Китай точно, а также Узбекистан, Казахстан и другие страны Средней Азии", - сказал Крепский.

В турагентстве отметили, что соглашение о сотрудничестве заключили главы Туристско-информационного центра Приморья и Национального агентства по туризму Белоруссии. Стороны намерены развивать обмен опытом работы в сфере туризма, обмен информацией о туристических ресурсах своих государств, проводимых туристических мероприятиях, организацию визитов представителей СМИ, туристических операторов и агентов. Обсуждаются перспективы обмена туристическими потоками, специализированные детские туристические программы, организация информационных туров в следующем году. 

Теги:
РоссияПриморский край
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