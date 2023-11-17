Синоптики сообщили о наступлении метеорологической зимы в Москве и центральной России

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, среднесуточная температура воздуха перешла через 0 градусов в сторону отрицательных значений

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Метеорологическая зима наступила в Москве, в столичном регионе и центральной России, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Именно начиная с сегодняшнего дня в Москве, в столичном регионе, в Центральной России, дан старт метеорологической зиме, то есть у нас произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону отрицательных значений", - говорится в сообщении.

Он отметил, что столбики термометров в Москве ушли в минус с наступлением полуночи. Температура воздуха составляет минус 2,1 градуса. "Пасмурно, местами идет слабый снег, землю кое-где припорошило тонким белым покрывалом", - добавил Тишковец.