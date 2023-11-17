Рейс из Новосибирска в Фергану задержали более чем на 13 часов

Вылет запланирован в 15:30 по местному времени

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Вылет рейса авиакомпании Uzbekistan Airways из Новосибирска в Фергану задержали более чем на 13 часов из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина по причине технической неисправности воздушного судна объявлена задержка выполнения авиарейса авиакомпании Uzbekistan Airways в город Фергана (Республика Узбекистан)", - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло, рейс задерживается более чем на 13 часов. Вылет запланирован в 15:30 по местному времени (11:30 мск).

"Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период задержки авиарейса", - добавили в прокуратуре.