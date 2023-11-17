17 ноября, 05:42

Ректор МГУ поздравил учителей русского языка Казахстана по случаю 20-летия школы русистики

Виктор Садовничий отметил, что они "делают великое дело, воспитывая людей XXI века, обладающих знаниями культурного богатства народов" двух стран и евразийского пространства

АСТАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий поздравил участников открывшейся в Казахстане конференции, посвященной 20-летию местной школы русистики, подчеркнув, что учителя русского языка воспитывают людей, обладающих знаниями культурного богатства народов Евразии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Казахстанского филиала МГУ.

"От имени Московского университета хочу особо поприветствовать учителей и преподавателей русского языка Казахстана, которые делают великое дело, воспитывая людей XXI века, обладающих знаниями культурного богатства народов наших стран и евразийского пространства", - приводит пресс-служба слова Садовничего.

Школа русистики позволяет учителям знакомиться с актуальными научно-педагогическими разработками ученых МГУ, "становится источником новых знаний и методических навыков как для молодых специалистов, так и опытных учителей-русистов", отметил Садовничий.

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек, поздравляя участников конференции, которая также посвящена российскому и казахскому педагогам Константину Ушинскому и Ибраю Алтынсарину, подчеркнул, что их идеи "особенно актуальны и важны в современных условиях".

Конференция будет проходить с 16 по 18 ноября.

Казахстанский филиал МГУ ежегодно проводит в Астане "Осеннюю школу русистики". За 20 лет слушателями школы стали около 3 тыс. педагогов Казахстана. 

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