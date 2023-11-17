В ЕАО из-за снега закрыли автобусное междугороднее сообщение

В регионе объявлено штормовое предупреждение

ТАСС, 17 ноября. Междугороднее движение пассажирского транспорта закрыто в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за снега. Об этом сообщает территориальное управление МЧС.

"В связи с непогодой с 16:00 (09:00 мск) вводится ограничение в движении для пассажирских автобусов в направлениях: Биробиджан - Хабаровск, Биробиджан - Облучье, Биробиджан - Амурзет, Биробиджан - Ленинское, Биробиджан - Головино", - говорится в сообщении.

В регионе облачно, местами сильные осадки в виде мокрого снега. Ветер 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем - плюс 1-6 градусов, ночью - от 0 до минус 5 градусов. В регионе объявлено штормовое предупреждение.