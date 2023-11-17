В Бурятии разрешили усыплять бездомных собак

В пресс-службе регионального парламента отметили, что нормативно-правовой акт будет способствовать обеспечению безопасности граждан

УЛАН-УДЭ, 17 ноября. /ТАСС/. Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли республиканский закон, по которому бездомных больных и опасных собак, отловленных на улицах, можно будет усыплять Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В нормативно-правовом акте говорится, что бездомные собаки после отлова будут помещаться в пункты временного содержания на срок до 30 дней. В этот период должен вестись поиск владельцев - прежних, либо новых. Приюты смогут содержать животных без ограничений по времени за счет собственных средств и возвращать стерилизованных, вакцинированных и чипированных собак на места, определенные органами местного самоуправления, но не больных и опасных для людей - такие особи по региональному закону теперь можно умерщвлять гуманными способами.

Усыплять собак можно будет в нескольких случаях: если животное неизлечимо болеет и при этом страдает, если оно получило травму, несовместимую с жизнью, если оно признано переносчиком опасных болезней. Также среди оснований - факт нападения конкретной особи на людей и признание бесхозного животного опасным для человека. Решение может быть принято и в том случае, если за время пребывания в пунктах временного содержания бродячую собаку никто не забрал. "Умерщвление производится специалистом в области ветеринарии в пункте временного содержания гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть", - говорится в законе.

В правительстве Бурятии и заксобрании республики уверены, что нормативно-правовой акт будет способствовать обеспечению безопасности граждан, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения. "В настоящее время мировая практика показывает, что невостребованных животных без владельцев в разных странах со сроком содержания в среднем от двух недель до двух месяцев подвергают процедуре умерщвления. В Кодексе здоровья наземных животных МЭБ (Международное эпизоотическое бюро) контроль за популяцией безнадзорных и одичавших собак проводится путем проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак, включая процедуру по умерщвлению", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В последние годы в Бурятии участились случаи нападения безнадзорных собак на людей: в 2019 году было зарегистрировано 4 134 обращения местных жителей в медучреждения после укусов, в 2020 году - 3 491. После того, как животные стали стаями нападать на детей, глава региона подписал указ, по которому бесхозные собаки, включенные в перечень потенциально опасных, и собаки высотой более 25 см в холке должны пожизненно содержаться в приютах, регион выделял на это субсидии. В 2021 году в республике было отловлено свыше 8 тыс. особей, в 2022 году - почти 11 тыс. особей, в 2023 году отловлено более 5 тыс. животных, из них порядка 3,5 тыс. находится на пожизненном содержании в приютах.