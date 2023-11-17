17 ноября, 06:39

На Красной Поляне восстановили работу канатных дорог после непогоды

Для туристов на курорте также открыты шесть пеших маршрутов

КРАСНОДАР, 17 ноября. /ТАСС/. Приостановленная в четверг утром из-за ухудшения погоды работа канатных дорог возобновлена на курорте Красная Поляна в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

"Канатные дороги 10, 12, 13 работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как уточняется, для туристов на курорте также открыты шесть пеших маршрутов. При выходе на маршрут рекомендуется учитывать погодные условия и работу канатных дорог.

Накануне ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждало об ухудшении погоды в регионе. Синоптики на Кубани прогнозировали сильные дожди с порывистым ветром. Жителей региона предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках, что может привести к подтоплению территорий, оползням и сходам селей. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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