В Новосибирске демонтировали фундаменты трех школ, строящихся по концессии

Начальник инспекции госстройнадзора региона Алексей Нечунаев сообщил, что демонтаж связан с ошибкой строителей, которые отклонились от проекта при возведении фундамента

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Фундаменты трех из шести школ, строящихся по концессионному соглашению в Новосибирске, пришлось демонтировать за счет концессионера из-за ошибок строителей, которые отклонились от проекта. Об этом сообщил журналистам начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев.

"Начался демонтаж фундамента. Застройщик зашел на шесть школ одновременно и на трех школах почему-то изменил сам фундамент, начал делать его не по проекту. Было выдано предписание сразу, рекомендовано было остановить работы. <...> Концессионер за свой счет демонтирует эти фундаменты", - сказал он, уточнив, что сейчас работы по демонтажу завершены.

Ранее отставания в строительстве школ были выявлены прокуратурой.

Госстройнадзором наложены штрафные санкции как на застройщика, так и на Стройконтроль, который допустил отклонение от проекта. Нечунаев пояснил, что вместо свайного фундамента был установлен столбчатый, который не подходит для нагрузки будущего здания. По его словам, срок сдачи школ перенесен на лето 2024 года.

Ранее министр строительства региона Алексей Колмаков сообщал, что ввод школ по концессии перенесен с 2023 на 2024 год. Рост числа учащихся в регионе опережает темпы ввода общеобразовательных организаций, острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в две смены. У региона есть потребность в строительстве как минимум 15 объектов на 15 тыс. мест до конца 2024 года.