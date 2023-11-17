В Саратове в 2024 году пройдет фестиваль "Российская студенческая весна"

Губернатор региона Роман Бусаргин отметил, что церемония открытия запланирована на 26 мая

САРАТОВ, 17 ноября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет в Саратове с 26 мая по 1 июня 2024 года. Мероприятие объединит более 3,5 тыс. студентов, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

"Провели расширенное заседание организационного комитета XXXII "Российской студенческой весны". Определены даты фестиваля - с 26 мая по 1 июня 2024 года в Саратове. Нас ждет масштабное мероприятие, которое объединит более 3 500 талантливых, активных и творческих студентов со всех уголков страны", - написал глава региона.

Участники будут соревноваться в 50 творческих номинациях по 10 направлениям. "Российская студенческая весна" в 2024 году пройдет под слоганом "Ближе к звездам". Как отметил Бусаргин, этот вариант выбрали сами студенты. "Церемония открытия запланирована на 26 мая на набережной. Постараемся сделать так, чтобы было интересно и комфортно как гостям, так и жителям города", - добавил он.

Саратовская область была выбрана местом проведения XXXII "Российской студенческой весны" на церемонии закрытия фестиваля, который прошел в конце мая в Перми.