17 ноября, 06:54
Военная операция на Украине

Орловская область направила свыше 2 млрд рублей на гуманитарную помощь в зону СВО

По словам губернатора Андрея Клычкова, из региона в неделю отправляют "минимум четыре гуманитарных конвоя"

ТАСС, 17 ноября. Орловская область с начала специальной военной операции направила свыше 2 млрд рублей на гуманитарную помощь, сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Андрей Клычков.

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"Орловская область - один из самых небольших регионов в России, но нам удалось доставить в зону специальной венной операции более 3 тыс. тонн различных грузов, минимум четыре гуманитарных конвоя отправляем в неделю. Решаем бытовые вопросы военнослужащих, возим технику. В целом на гуманитарную помощь направлено уже более 2 млрд внебюджетных рублей", - сказал собеседник агентства.

В мае 2023 года власти Орловской области заключили соглашение о сотрудничестве с Троицким районом Луганской Народной Республики.

Как отметил Клычков, в районе запланированы к строительству крупные объекты, в том числе детский сад с инвестициями около 150 млн рублей и дорога по направлению к Троицку. Орловская область уже передала в район более 15 тонн строительных материалов, учебников, дорожные знаки, компьютеры для запуска многофункционального центра в Троицке. Власти региона регулярно доставляют обмундирование, технику, снаряжение различным воинским подразделениям. 

Теги:
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей ЕвгеньевичВоенная операция на УкраинеЛНР
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