17 ноября, 07:06

В Москве более 9 тыс. сотрудников больниц обучат работе в цифровых клиниках до конца года

Такое обучение охватит всех сотрудников, которые будут работать в цифровых условиях

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Почти 6,5 тыс. сотрудников четырех столичных стационаров завершили обучение работе в условиях цифровой клиники в кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы. До конца года планируется завершить обучение еще более 3 тыс. сотрудников, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Впервые в этом году столичные больницы начали переход на безбумажный формат работы. Сегодня так уже работают НИИ скорой помощи имени Склифосовского и больница имени Вересаева. Формат цифровой клиники - это не только удобство для пациентов и более высокая скорость оказания помощи, но и новая реальность для медиков. Чтобы цифровые инструменты работали максимально эффективно, мы проводим масштабное обучение по их использованию", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что такое обучение охватит всех сотрудников, которые будут работать в цифровых условиях. При этом в случае приема на работу новых специалистов они также смогут приобрести нужные навыки.

"С апреля этого года в кадровом центре завершили учебу около 6,5 тыс. врачей, медсестер и администраторов "Склифа", больниц имени В. В. Вересаева, имени О. М. Филатова и имени С. П. Боткина. "До конца года мы планируем завершить обучение еще более 3 тыс. сотрудников больниц, которые также перейдут на работу преимущественно с цифровой документацией", - добавила заммэра. 

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