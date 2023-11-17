Военно-Грузинскую дорогу открыли для большегрузов

Она была закрыта ранее из-за ухудшения погоды

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 ноября. /ТАСС/. Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для большегрузов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта, на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 09:30 17 ноября до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Дорога закрывалась утром для большегрузного транспорта из-за ухудшения погоды.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Закавказьем. "Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.