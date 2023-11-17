17 ноября, 07:19

Песков предупредил о небезопасности iPhone, но пока сам им пользуется

При этом представитель Кремля назвал смартфон от Apple прекрасным изобретением и заметил, что, "наверное, правильно всегда ориентироваться на лучшее"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пока не отказался от iPhone, но предупредил о небезопасности американской техники.

"Кто-то [в администрации президента РФ ] пользуется iPhone, кто-то уже отказался. Я еще пользуюсь iPhone", - признался представитель Кремля в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

Говоря о критике в России "всего западного", Песков заметил, что, "наверное, правильно всегда ориентироваться на лучшее". "И ведь, согласитесь, что  iPhone - это прекрасное изобретение. И операционная система, и iOS (операционная система, разработанная американской компанией Apple - прим. ТАСС) - это то, что мы пока не смогли сделать у себя", - констатировал пресс-секретарь главы государства.

"Но мы должны при этом помнить, что эта система совершенная для них (США - прим. ТАСС), но не для нас, потому что она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности и, как мы говорим, сохранности персональных данных", - подчеркнул Песков.

В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости". С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались, в частности, в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Ростехе, Росавиации и РЖД. В конце августа о запрете для сотрудников использования техники Apple заявил "Камаз".

"МГИМО 360" - студенческий информационный канал на площадке Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России. Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова. 

Теги:
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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