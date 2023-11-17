17 ноября, 07:23

Песков признался, что он "не фанат" Моргенштерна

Алишер Моргенштерн. Артем Геодакян/ ТАСС
Алишер Моргенштерн
© Артем Геодакян/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что с творчеством рэпера знаком очень отрывочно

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что очень отрывочно знаком с творчеством рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), но услышанное не пришлось ему по душе.

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"Я не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна. Но из тех крох, о чем я знаю, могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества", - рассказал он в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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