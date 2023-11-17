Песков признался, что он "не фанат" Моргенштерна

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что с творчеством рэпера знаком очень отрывочно

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что очень отрывочно знаком с творчеством рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), но услышанное не пришлось ему по душе.

"Я не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна. Но из тех крох, о чем я знаю, могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества", - рассказал он в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова.