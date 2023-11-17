17 ноября, 07:23

Песков рассказал о спокойном отношении к издержкам публичности своей семьи

Пресс-секретарь президента сказал, что у него прекрасная семья

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что спокойно относится к издержкам публичности своей семьи, а про свою дочь Елизавету рассказал, что она никогда не была "мажором" и преодолевала в том числе спартанские условия.

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В интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360" представитель Кремля сказал, что у него прекрасная семья и он не видит никаких проблем в открытости. "У меня жена сама по себе достаточно знаменитая, публичная, и у нее была очень знаменитая и публичная жизнь еще до меня, до того, как мы поженились. Поэтому такие издержки определенные [существуют]", - сказал Песков. Он пояснил, что у его жены, олимпийской чемпионки Татьяны Навки, "своя работа, свой творческий процесс, порой очень напряженный, [она] днем и ночью работает". "[Это] непросто, но, с другой стороны, надо же уважать друг друга, надо уважать то, чем занимается твой муж или твоя жена. Без этого тоже не может быть нормальной семьи, без взаимного уважения", - сказал Песков.

Он также обратил внимание, отвечая на вопрос об открытости, что это "не по своей вине". "У нас был такой персонаж, он сейчас в тюрьме сидит, который очень интересовался моей семьей, он все время всем рассказывал про нашу семью, где мы живем, что мы делаем и так далее", - отметил Песков.

Говоря о своей 25-летней дочери Елизавете Песковой, он подчеркнул, что "она никогда не была ребенком-мажором". "У нее была очень непростая жизнь, непростая учеба, не только в России, она училась еще и во Франции, и она всегда жила там очень бедно, в очень спартанских условиях, и, собственно, никогда не была мажором. Ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей, она долго искала себя, и слава Богу, что сейчас устаканилось и все нормально. Тоже, кстати, стала такой изрядной карьеристкой", - заметил Песков. По его словам, такое воспитание дает сама жизнь, когда приходится преодолевать какие-то проблемы. "Одно дело, ты действительно мажор, жируешь там и так далее, когда тебе не к чему стремиться, а другое дело, когда тебе нужно каждый день преодолевать какие-то проблемы: где тебе жилье подешевле снять, как тебе сэкономить деньги, чтобы там в конце месяца себе новые джинсы купить и так далее, - сказал Песков. - Тогда было другое время, но весьма и весьма в спартанских условиях это все происходило".

"МГИМО 360" - студенческий информационный канал на площадке Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России. Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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