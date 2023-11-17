17 ноября, 07:37

Автобусы коммерческих перевозчиков в Москве перевезли более 174,5 млн пассажиров

Это почти на 7% больше, чем за тот же период прошлого года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Почти 175 млн поездок совершено по маршрутам коммерческих перевозчиков в Москве с начала года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Более 174,5 млн - столько поездок совершили на автобусах коммерческих перевозчиков с начала года. Как напомнил [заммэра столицы] Максим Ликсутов, город работает с коммерческими перевозчиками по новой модели с 2016 года. Это позволило повысить комфорт и безопасность пассажиров. В современных автобусах работают все способы оплаты проезда и льготы", - значится в публикации.

По словам Ликсутова, которые приводят в департаменте, благодаря новому формату работы пассажиры не видят отличий между коммерческими и государственным перевозчиками.

"За 10 месяцев этого года по маршрутам, где ездят автобусы по госконтрактам, совершено более 174,5 млн поездок. Это почти на 7% больше, чем за тот же период прошлого года", - констатировал заммэра. 

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