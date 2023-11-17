Сына главы Чечни наградили орденом "Трудовая Доблесть России"

Адам Кадыров также получил медаль "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени

ГРОЗНЫЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени наградили сына главы Чечни Адама Кадырова. Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

"В Российском университете спецназа прошло мероприятие, организованное представителями ВОО "Трудовая Доблесть России" и руководством РУС. В его ходе <…> начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адам Рамзанович Кадыров был награжден орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени", - написал Дудаев в своем Telegram-канале.

По его словам, также за мужество в защите своей веры и традиций Кадырову передано приветственное письмо от председателя центрального правления всероссийской общественной организации героев и лауреатов государственных премий "Трудовая Доблесть России" Алексея Левина.

С конца октября 15-летнему Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, вручили ордена "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "За заслуги перед Уммой" и "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", а также вторую по значимости награду в Татарстане - орден "Дуслык". 5 ноября стало известно, что юноша назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики.