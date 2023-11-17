Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы в Москве зимой

Дополнительно в зимний период будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Свыше 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы этой зимой для предотвращения возможных происшествий. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Обеспечению безопасности на водоемах уделяется особое внимание, в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 км в час. Дополнительно в зимний период будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная станция Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов. На их оснащении находятся свыше 180 плавсредств с аварийно-спасательным оборудованием, в том числе аэролодки "Север-650К", предназначенные для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.

"Для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоемов, учащимися в учебных заведениях. В зимний период регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах", - добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что для оказания помощи пострадавшим все суда укомплектованы средствами спасения - спасательной лестницей, устройствами спасения из ледяной полыньи, телескопическими спасательными комплектами.