Матвиенко: РФ намерена продвигать русскоязычные СМИ на зарубежном пространстве

По словам председателя Совета Федерации, в вопросе продвижения и поддержки языка важную роль играют центры открытого образования на русском языке

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Россия намерена уделять повышенное внимание продвижению русскоязычных СМИ за границей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на 56-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

"Конечно, повышенное внимание мы будем уделять продвижению русскоязычных СМИ в зарубежном медиапространстве", - сказала спикер Совфеда.

По ее словам, в вопросе продвижения и поддержки русского языка важную роль играют центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. "Большое значение имеет деятельность славянских университетов, а также филиалов российских вузов в иностранных государствах. На сегодняшний день свыше 80% филиалов наших вузов расположены в странах СНГ. Но запрос есть уже и от многих других зарубежных государств", - отметила Матвиенко.

Она также добавила, что свой вклад вносят русские дома за рубежом и центры русского языка при местных университетах, которые действуют более чем в 80 странах мира.