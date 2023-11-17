ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

Деятельность правительства одобряют 50,7% опрошенных

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 6 по 12 ноября, составляет 78,8%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,8% участников опроса (минус 0,4 п. п.), а уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,1 п. п. и составляет 75,7%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,7% опрошенных (плюс 0,3 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 53% респондентов (минус 0,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,1% опрошенных (минус 1,4 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,6% (минус 1,3 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30,6% (плюс 0,5 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 15% (минус 4,2 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,2% (минус 0,2 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 40,1% (плюс 0,7 п. п.), КПРФ - 10,1% (плюс 0,5 п. п.), ЛДПР - 9,5% (без изменений), "Справедливой России - За правду" - 4,6% (плюс 0,1 п. п.), "Новых людей" - 4,5% (минус 0,3 п. п.).