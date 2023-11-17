Матвиенко призвала прервать тенденцию сокращения числа русскоговорящих людей

Председатель Совета Федерации отметила, что на русском языке говорят 255 млн человек

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Сокращение числа говорящих по-русски людей сужает пространство культурного диалога, поэтому необходимо сделать все, чтобы прервать эту негативную тенденцию. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

"На русском языке сейчас в мире говорят 255 млн человек. Но за последние 30 лет по разным причинам, в том числе и объективным, число говорящих по-русски сократилось, что, конечно же, объективно сужает пространство культурного диалога. Это надо открыто и честно признать. И сделать все, чтобы прервать эту негативную тенденцию", - сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что Россия сегодня входит в десятку ведущих стран по количеству иностранных студентов. "В следующем году в России будет учиться уже более 400 тыс. иностранцев. И приоритетом для нас остаются, конечно же, страны СНГ, откуда к нам приехали более половины зарубежных студентов. Мы каждый год расширяем, увеличиваем количество государственных стипендий для студентов из стран СНГ", - подчеркнула Матвиенко.

Среди мер поддержки и продвижения русского языка глава Совфеда отметила проект "Российский учитель за рубежом", который стартовал в 2017 году в Таджикистане и "успел значительно расширить свои границы, включая дальнее зарубежье". "Мы понимаем, насколько для вас важна поддержка со стороны России - учителями, особенно предметниками, учебниками, возможностями обучения учителей и повышения их квалификации. Наши коллеги из Киргизии говорили, например, о том, что им не хватает педагогов. Мы знаем об этих проблемах. И дальше будем делать все возможное для содействия, для их решения", - сказала Матвиенко.