В Подмосковье перевели в электронный вид заключение о возможности быть опекуном

Решение поступит в течение девяти рабочих дней

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Получение заключения о возможности быть опекуном или усыновителем стало доступно в электронном виде в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.

"В Подмосковье получить заключение о возможности быть опекуном или усыновителем теперь можно электронно. Больше не нужно писать бумажные заявления, достаточно подать электронное на региональном портале госуслуг. Отмечу, что с начала года у нас заключение о возможности быть опекуном получили более 2,5 тыс. жителей", - привели в тексте слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что решение поступит в течение девяти рабочих дней, а если нужен бумажный формат документа, то его можно получить в МФЦ у сотрудника социальной защиты.

"Напомним, что перед выдачей такого заключения проводится обследование условий жизни для ребенка в будущей семье", - добавили в министерстве.