17 ноября, 08:10

С 1 января россияне получат полный контроль над своим биометрическим профилем

Согласия на их обработку появятся на портале госуслуг и в приложении "Госуслуги биометрия"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правила работы с биометрическими данными, которые собираются в единую систему, позволят гражданам с 1 января полностью контролировать свои биометрические профили. Об этом сообщили ТАСС в аппарате курирующего проект по изменению подхода к работе с биометрическими технологиями вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Единая биометрическая система - цифровая платформа, которая позволяет подтвердить личность человека по чертам его лица, голосу. Технология по сбору и хранению биометрических данных реализована в виде государственной информационной системы (ГИС ЕБС).

"Новые правила по работе с биометрией позволяют гражданам на 100% контролировать свой биометрический профиль. В личном кабинете на портале госуслуг и в приложении "Госуслуги биометрия" с 1 января 2024 года будут отображаться все согласия на обработку биометрических данных, которые пользователь когда-либо давал частным организациям. Этими согласиями можно будет управлять в режиме онлайн. Если пользователь больше не хочет получать услуги конкретной организации по биометрии, то согласие можно будет отозвать в любой момент", - пояснили в аппарате вице-премьера.

Кроме того, каждый гражданин может через МФЦ заполнить заявление на отказ от регистрации биометрических данных, и их не будет в ГИС ЕБС.

"Такое управление биометрией не было доступно гражданам ранее, когда она хранилась в банках и других частных организациях. Зачастую пользователи даже не знали, что та или иная компания располагает их данными", - пояснили в аппарате Григоренко.

Создание ГИС ЕБС ведется с 2017 года, в 2023 году в нее включены все имеющиеся персональные данные от операторов, которые ранее собирали биометрию. В системе нет персональных данных пользователей - информации о паспортных, счетах, адресах, имен и фамилий, что лишает злоумышленников возможности определить, кому они принадлежат. ГИС ЕБС никак не связана с городскими системами видеонаблюдения, не подключена к уличным камерам. Оператором системы является АО "Центр биометрических технологий". 

Теги:
РоссияГригоренко, Дмитрий Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация