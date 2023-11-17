С 1 января россияне получат полный контроль над своим биометрическим профилем

Согласия на их обработку появятся на портале госуслуг и в приложении "Госуслуги биометрия"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правила работы с биометрическими данными, которые собираются в единую систему, позволят гражданам с 1 января полностью контролировать свои биометрические профили. Об этом сообщили ТАСС в аппарате курирующего проект по изменению подхода к работе с биометрическими технологиями вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Единая биометрическая система - цифровая платформа, которая позволяет подтвердить личность человека по чертам его лица, голосу. Технология по сбору и хранению биометрических данных реализована в виде государственной информационной системы (ГИС ЕБС).

"Новые правила по работе с биометрией позволяют гражданам на 100% контролировать свой биометрический профиль. В личном кабинете на портале госуслуг и в приложении "Госуслуги биометрия" с 1 января 2024 года будут отображаться все согласия на обработку биометрических данных, которые пользователь когда-либо давал частным организациям. Этими согласиями можно будет управлять в режиме онлайн. Если пользователь больше не хочет получать услуги конкретной организации по биометрии, то согласие можно будет отозвать в любой момент", - пояснили в аппарате вице-премьера.

Кроме того, каждый гражданин может через МФЦ заполнить заявление на отказ от регистрации биометрических данных, и их не будет в ГИС ЕБС.

"Такое управление биометрией не было доступно гражданам ранее, когда она хранилась в банках и других частных организациях. Зачастую пользователи даже не знали, что та или иная компания располагает их данными", - пояснили в аппарате Григоренко.

Создание ГИС ЕБС ведется с 2017 года, в 2023 году в нее включены все имеющиеся персональные данные от операторов, которые ранее собирали биометрию. В системе нет персональных данных пользователей - информации о паспортных, счетах, адресах, имен и фамилий, что лишает злоумышленников возможности определить, кому они принадлежат. ГИС ЕБС никак не связана с городскими системами видеонаблюдения, не подключена к уличным камерам. Оператором системы является АО "Центр биометрических технологий".