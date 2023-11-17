В ФАДН сообщили о высокой степени готовности законопроекта о российском казачестве

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов уточнил, что идет процесс его согласования с коллегами по правительству

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Законопроект о российском казачестве, который разрабатывает Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России, находится в высокой степени готовности. Об этом сообщил журналистам руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

"Сейчас законопроект [находится] в достаточно высокой степени готовности, есть вопросы с нашими коллегами по правительству, идет процесс согласования", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Важность создания законопроекта подчеркнул атаман Всероссийского казачьего общества, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда. "Уже более 30 лет назад пошло возрождение российского казачества, но закона о российском казачестве до сих пор нет. На этом я буду концентрировать свою работу, находясь на должности заместителя председателя комитета по делам национальностей, приступим к подготовке и принятию закона о российском казачестве", - пояснил он.

На пленарном заседании в рамках Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество" Баринов добавил, что на базе ФАДН была создана рабочая группа, которая разработала поправки в федеральный закон о государственной службе российского казачества, направленные на включение казаков в мобилизационный людской резерв. "Сейчас по законопроекту имеются некоторые разногласия, однако, надеемся, что все вопросы будут урегулированы, и необходимые правовые основы для включения казаков в мобилизационный людской резерв будут сформированы", - уточнил он.