Число посетителей курорта Манжерок на Алтае в зимнем сезоне увеличится на 20%

Министр туризма региона Эрчим Сарбашев также отметил, что на территории курорта предусмотрены все меры по обеспечению безопасности

ТАСС, 17 ноября. Число посетителей всесезонного курорта Манжерок, расположенного в Республике Алтай, увеличится на 20% предстоящей зимой. Об этом сообщил министр туризма региона Эрчим Сарбашев на Всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему турсезону.

"К новому зимнему сезону курорт увеличил количество трасс для катания с 23 до 28, а протяженность трасс - с 22 до 30 км. По сравнению с прошлым годом стоимость ски-паса увеличилась на 19%. В настоящем сезоне прогнозируется увеличение числа посетителей на 20%", - сообщил он.

По его словам, на территории курорта предусмотрены все меры по обеспечению безопасности: функционирует медицинский кабинет, пост спасателей, оказывающих первую экстренную помощь. На всех соревнованиях и в праздничные дни дежурит карета скорой помощи.

Манжерок в Республике Алтай развивает "Сбер". Это круглогодичный курорт, расположенный у подножия горы Малая Синюха в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска. По итогам 2022 года курорт посетили более 520 тыс. человек.