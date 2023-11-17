В Приамурье планируют применять практики АСИ для повышения доступности медицины

Соответствующее соглашение подписали губернатор Амурской области Василий Орлов и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Амурская область намерена применять проекты Агентства стратегических инициатив (АСИ) для повышения доступности медицинской помощи, создания дополнительных сервисов социальной поддержки и цифровизации услуг. Об этом сообщила пресс-служба АСИ.

"Будем предлагать новые практики и решения по повышению качества жизни в регионе, которые уже доказали свою эффективность в других субъектах. Они, в том числе, касаются повышения доступности медицинской помощи, создания дополнительных сервисов социальной поддержки, цифровизации услуг", - цитирует пресс-служба Чупшеву.

Соответствующее соглашение подписали губернатор Амурской области Василий Орлов и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Также в рамках соглашения планируется формирование благоприятного делового климата, повышение инвестиционной привлекательности области. Стороны будут вместе работать по проектам создания комфортной среды проживания.

"Подписанное соглашение направлено на дальнейшее сотрудничество в самых разных сферах, в частности, вместе будем работать над решением социальных проблем региона, над экономическим развитием области в целом", - цитирует пресс-служба Орлова.

Чупшева отметила, что в Амурский области уже реализуются практики по развитию промышленного и образовательного туризма, а также профориентация, подготовка кадров, проекты в рамках Национальной социальной инициативы.