ГД поддержала приоритетное право участников СВО на профобучение

Согласно документу, таким правом наделяются безработные граждане, которые завершили прохождение военной службы по призыву, в том числе по мобилизации, а также по контракту, в течение трех лет после окончания службы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании проголосовала за поправки, которые наделяют военнослужащих и добровольцев правом на прохождение профобучения и получение дополнительного профобразования в приоритетном порядке. Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению проекта базового закона "О занятости населения в РФ".

Согласно документу, таким правом наделяются безработные граждане, которые завершили прохождение военной службы по призыву, в том числе по мобилизации, а также по контракту, в течение трех лет после окончания службы. Приоритетное право на профобучение также распространяется на граждан, у которых прекратилось действие заключенного контракта о пребывании в добровольческих формированиях. Таким правом бывшие добровольцы смогут воспользоваться в течение трех лет после истечения контракта.