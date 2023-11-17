ГД приняла во II чтении проект базового закона "О занятости населения в РФ"

Инициатива определяет правовые, экономические, организационные основы государственной политики в сфере занятости населения

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном, чтении проект базового закона "О занятости населения в РФ".

Документ был внесен в Думу в январе группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. В первом чтении депутаты приняли документ в марте.

Законопроект определяет правовые, экономические, организационные основы государственной политики в сфере занятости населения. Документ уточняет понятия "занятость", "занятые граждане", "граждане, ищущие работу", "граждане, впервые ищущие работу", а также "профилирование граждан, ищущих работу" и "профилирование работодателей". В законе также предлагается прописать понятие "безработные граждане", под которыми понимаются трудоспособные граждане, ищущие работу, зарегистрированные органами службы занятости в целях поиска подходящей работы и готовые к ней приступить. Законопроект устанавливает новый порядок получения гражданами статуса безработного.