17 ноября, 08:48

Таджикистан заявил об интересе к продолжению сотрудничества с РФ в сфере образования

Построенные Россией пять школ в республике дали дополнительную возможность детям пройти качественное обучение, сообщил председатель верхней палаты парламента Рустам Эмомали

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Таджикистан заинтересован в том, чтобы продолжать сотрудничество с РФ в сфере образования, так как построенные Россией пять школ в республике дали дополнительную возможность детям пройти качественное обучение. Об этом сообщил председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

"Строительство и ввод в строй РФ пяти современных школ с русским языком обучения в городах Душанбе, Худжанд, Куляб, Бохтар и Турсунзаде - каждая на 1 224 места - стали фактором укрепления гуманитарной составляющей таджикско-российского стратегического партнерства и союзничества. У нашего подрастающего поколения появилась дополнительная возможность для получения качественного образования в стенах новых школ. <...> Мы заинтересованы в дальнейшем расширении таджикско-российского сотрудничества в сфере образования", - сказал он.

Председатель верхней палаты парламента напомнил, что в конституции республики русский язык закреплен как язык межнационального общения, а также утверждена госпрограмма совершенствования изучения иностранных языков, в том числе русского, являющегося обязательным к изучению во всех школах, которых насчитывается порядка 4 тыс. "Сегодня в нашей стране в 10 вузах, в том числе в пяти специализированных, осуществляется подготовка специалистов и преподавателей по русской филологии", - сказал Эмомали. Он добавил, что во всех вузах республики вне зависимости от направления подготовки изучают русский язык в течение первых двух семестров.

Также спикер верхней палаты парламента Таджикистана назвал успешной работу Российско-Таджикского славянского университета и филиалов российских вузов. По его словам, в вузах страны в 3 тыс. групп студентов ведется образование на русском языке, а граждане республики могут учиться в России, в том числе по квотам от правительства РФ. "На сегодня количество таджикских студентов в российских вузах достигает 30 тыс.", - сказал Эмомали.

Пять школ в республике были построены по решению президентов России Владимира Путина и Таджикистана Эмомали Рахмона, первых учеников они приняли в 2022 году. Школы ведут учебный процесс на русском языке и по стандартам РФ. 56-е заседание Межпарламентской ассамблеи в Бишкеке посвящено роли русского языка на пространстве Содружества, вопросам здравоохранения и другим темам. 

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