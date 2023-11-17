17 ноября, 08:44

В Москве расширили функционал сайта по защите от мошенников "Перезвони сам"

В разделе, посвященном мероприятиям, создали календарь, в котором отображается вся информация о предстоящих событиях

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Календарь будущих событий с возможностью записаться на занятия, архив видеомероприятий с экспертами и другие функции появились на сайте московского онлайн-проекта "Перезвони сам", который помогает научиться защищаться от мошенников. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"На сайте онлайн-проекта "Перезвони сам" появились дополнительные полезные функции для пользователей. Так, в разделе, посвященном мероприятиям, создали календарь, в котором отображается вся информация о предстоящих событиях. Также здесь можно записаться на очное посещение семинаров и подписаться на рассылку анонсов будущих мероприятий. Кроме того, на сайте появился раздел с архивом всех прошедших вебинаров", - говорится в сообщении.

Также в разделе историй из жизни людей, которые стали жертвами обмана, рассказы теперь оформлены в виде диалогов с мошенниками. "Такой формат поможет пользователям лучше увидеть все уловки злоумышленников. А чтобы узнать, как должны были действовать герои историй и как предотвратить подобные ситуации в будущем, под диалогом можно кликнуть на кнопку "Посмотреть правильные действия", - говорится в публикации.

Кроме того, на сайте появилась возможность поделиться собственными случаями столкновения с мошенниками и дополнен раздел с полезной информацией, с помощью которой пользователи учатся распознавать уловки злоумышленников. Проверить знания и понять, какие темы стоит изучить еще раз, можно с помощью онлайн-теста из 10 случайных вопросов.

Бесплатный информационный онлайн-проект "Перезвони сам" был создан в 2022 году и реализуется при поддержке правительства Москвы. На сайте можно найти инструкции, разборы реальных историй, анонсы вебинаров, а также проверить подозрительные звонки по справочнику телефонных номеров банков и ведомств. В 2023 году онлайн-ресурс стал победителем в номинации "Лучший сайт социального проекта" премии "Золотой сайт", добавляется в сообщении. 

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