17 ноября, 08:48

В Подмосковье с начала года спасли 220 новорожденных с экстремально низкой массой тела

Достичь таких результатов удалось благодаря работе шести перинатальных центров и созданию в регионе трехуровневой системы родовспоможения

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Около 3 тыс. детей, рожденных раньше срока, спасли в Московской области с начала года. Из них 220 имели экстремально низкую массу тела - менее 1 кг, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Наши учреждения родовспоможения полностью укомплектованы современным оборудованием для оказания медицинской помощи и выхаживания детей, появившихся на свет раньше положенного срока. Отдельно хочется отметить, что за каждой спасенной детской жизнью стоит целая команда специалистов. С начала года в регионе врачи спасли порядка 3 тыс. детей, рожденных раньше срока, из них 220 с экстремально низкой массой тела - менее 1 кг", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

Как рассказали в пресс-службе, достичь таких результатов удалось благодаря работе шести перинатальных центров, а также областного НИИ акушерства и гинекологии, и созданию в регионе трехуровневой системы родовспоможения, позволяющей женщинам и новорожденным получать своевременную и высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную.

Отмечается, что с информацией о системе родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". 

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Россия
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