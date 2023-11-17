В Москве установят более 150 почтовых ящиков Деда Мороза

Самые добрые послания примут участие в конкурсе "Лучшее письмо для Деда Мороза", а их авторы получат приглашение в резиденцию волшебника в Кузьминском лесопарке

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Свыше 150 специальных почтовых ящиков, через которые москвичи смогут отправить письмо Деду Морозу, установят в парках, торговых центрах и учреждениях культуры в столице, сообщила пресс-служба московской усадьбы зимнего волшебника.

"Этой зимой мы проведем почтовую кампанию уже в шестой раз. Ящики появятся в столичных парках, торговых центрах, на различных культурных площадках. Всего в кампании примет участие порядка 150 локаций по всей Москве, так что возможность отправить письмо зимнему волшебнику будет у каждого", - приводит пресс-служба слова руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Уточняется, что все письма, положенные в эти почтовые ящики, будут переданы Деду Морозу в его столичную усадьбу, он ответит каждому. Самые добрые послания примут участие в конкурсе "Лучшее письмо для Деда Мороза", а их авторы получат приглашение в резиденцию волшебника в Кузьминском лесопарке и лично встретятся с ним. Впервые почта Деда Мороза появится на территории колеса обозрения "Солнце Москвы", в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, Московском международном доме музыки, Музее Победы, океанариуме на Дмитровском шоссе, центре содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени Ю. В. Никулина", студии программы "Спокойной ночи, малыши" и на фуд-корте "Депо. Три вокзала".

В пресс-службе добавили, что забирать письма будут снеговики-почтовики. Найти ближайший почтовый ящик и построить к нему маршрут поможет интерактивная карта на сайте Московской усадьбы Деда Мороза, по мере размещения новых почтовых ящиков карта будет дополняться.